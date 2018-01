Dijsselbloem draagt bel van Eurogroep over aan opvolger

De Portugese minister van Financiën is vanaf morgen officieel voorzitter van de Eurogroep. De overdracht vond plaats op de Portugese ambassade in Parijs. ,,Ik wil Jeroen bedanken voor zijn sterke leiderschap in de Eurogroep in een periode waarin de eurozone zwaar beproefd werd", zei Centeno.



Dijsselbloem (PvdA) trad begin 2013 als voorzitter aan en kreeg meteen de financiële crises in Cyprus en Griekenland op zijn bordje. ,,De eurozone is nu in een veel betere staat dan in 2013", zegt hij. ,,Er is economische groei in alle landen, de werkloosheid daalt en de openbare financiën zijn gezonder."