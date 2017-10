'Dijsselbloem vertrekt uit Tweede Kamer'

Volgens de Volkskrant ontbreekt het de minister aan 'vuurkracht'. En die is hard nodig nu de PvdA-fractie in de oppositie is gedwongen en gereduceerd is tot slechts 9 kamerleden.

Dijsselbloem heeft zijn vertrek dinsdagavond middels een brief aan Kamervoorzitter Arib laten weten. 'De Partij van de Arbeid, mijn partij, moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb.'