Diplomatiek offensief: Kaag plant reizen naar Pakistan, Turkije en Qatar

Het kabinet start een diplomatiek offensief om achtergebleven Nederlanders en Afghaanse helpers uit Afghanistan te halen. Samen met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk wordt de druk opgevoerd op ‘meerdere landen in de regio’, bijvoorbeeld om mensen toe te laten die erin slagen over land Afghanistan uit te komen.

De VS meldde gisteravond in een gezamenlijke verklaring met honderd landen, waaronder Nederland, toezeggingen te hebben van de taliban dat buitenlanders en Afghanen die op evacuatielijsten staan, het land mogen verlaten.

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken reist deze week naar meerdere landen in de regio. Welke landen dat zijn en met wie zij zal spreken, kan haar woordvoerder niet zeggen.

Volgens ingewijden doet Kaag in elk geval buurland Pakistan, Turkije en Qatar aan. In die golfstaat hebben de taliban een kantoor. Landen die wel contact hebben met het bewind, voeren die gesprekken in de Qatarese hoofdstad Doha. Of Kaags geplande bezoek aan het land betekent dat zij met de taliban spreekt, is niet bekend.

Vliegveld

Kaag wil naar Turkije reizen omdat dat land een grote rol zal spelen bij de heropening van het vliegveld in Kaboel. De taliban hebben de Turken gevraagd om technische hulp, Turkije zou daartoe bereid zijn. Pakistan is een logische bestemming: de militaire vluchten van Defensie uit Kaboel landden de afgelopen weken in Islamabad. De Pakistaanse hoofdstad ligt op 500 kilometer van Kaboel.

,,Achter de schermen wordt er alles aan gedaan om mensen nog weg te krijgen”, zegt een bron. Daarbij worden ‘alle mogelijkheden’ bekeken, zoals evacuaties over land. Mogelijk pleit Kaag in haar gesprekken ervoor om mensen die nog op de Nederlandse evacuatielijst staan en zich aan de grens melden toegang te verlenen en een visum te verstrekken. In elk geval voert haar Duitse ambtsgenoot Heino Maas ook dergelijke gesprekken.

Rutte naar Macron

Ook demissionair premier Mark Rutte staat ‘continu in verbinding met regeringsleiders’ over Afghanistan. Hij reist dinsdag naar Parijs om met president Emmanuel Macron te spreken. Rutte belde zaterdag met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en sprak eerder telefonisch met de Britse premier Boris Johnson.

Inzet van die gesprekken, zeggen bronnen, is om zo snel mogelijk ‘op een of andere manier vertegenwoordigd’ te zijn in Kaboel. Daarin willen de Europese bondgenoten ‘gezamenlijk optrekken’. Na het vertrek van het Nederlandse ambassadeteam op donderdagavond is er geen diplomatieke post meer in de Afghaanse hoofdstad.

Nederland evacueerde de afgelopen weken 2500 mensen uit Afghanistan, 1600 van hen hadden een Nederlands paspoort of Nederland als eindbestemming. De anderen vlogen door naar andere landen. Eerder zei het kabinet ook te onderzoeken of particuliere beveiligingsbedrijven in Afghanistan kunnen helpen bij de evacuatie van achtergebleven Nederlanders.

