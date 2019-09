Dit is de tropische kantoortuin die u niet mocht zien

Parlementariërs die betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof irriteren zich aan de voorstelling van zaken die de vertrokken architect Ellen van Loon van het Rotterdamse bureau OMA geeft. Vorige week werd bekend dat Van Loon - die leiding gaf aan de renovatie van de Tweede Kamer - aan de kant is gezet met een afkoopsom van 2,7 miljoen euro.



Nu zij niet meer is gebonden aan geheimhouding heeft de architect in verschillende interviews gezegd dat er nooit sprake was van een ‘tropische kantoortuin’ in haar ontwerpen. Die binnentuin in het parlement werd het symbool van de grootheidswaanzin waarvan meerdere betrokkenen Van Loon in deze krant betichtten.