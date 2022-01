Dit jaar waarschijnlijk bijna twee keer zoveel Gronings gas nodig als eerst gedacht

Dit was 2021 ‘Zolang Baudet een zeteltje, een inkomen en aanbidders heeft, vindt hij het wel prima’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Thierry Baudet. Hij wilde ‘ophef’ rond zijn Forum voor Democratie - en kreeg het. De partij lijkt daardoor dit jaar wel in de politieke marge te zijn beland. Een hoekje van ‘leegte en gekte’, zeggen criticasters.

25 december