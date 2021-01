Dit was kabinet Rutte III en dit is het huiswerk dat achterblijft

Farid Azarkan van Denk: ‘Wij gaan zes zetels halen bij de komende Kamerver­kie­zin­gen’

12 januari Wat Farid Azarkan (49) betreft gaat Denk een waardevolle rol spelen in het Groene Hart. In Gouda en Woerden wil hij met zijn partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. En als bekende van deze regio, zal hij zich tijdens de komende campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen hier ook laten zien.