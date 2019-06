‘Dit was onverantwoorde knulligheid’

Grapper­haus na 112-debacle: Mogelijk extra aanbieder naast KPN contracte­ren

19:10 Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bekijkt of in de toekomst een contract af moet worden gesloten met een andere telefoonaanbieder dan KPN voor het geval er weer een storing is bij alarmnummer 112. Dat zei hij vanmiddag in een debat met de Tweede Kamer.