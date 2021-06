VideoHet kabinet zet de vierde stap in het openingsplan op 26 juni. Vanaf die datum mag er weer heel veel meer. Wel geldt nog altijd dat er 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen. Dit zijn de versoepelingen op een rij:

Bezoek thuis of buitenbijeenkomsten

U mag weer onbeperkt bezoek ontvangen thuis, dus het maximum van vier bezoekers vervalt vanaf komende zaterdag. Makkelijk voor verjaardagen, maar bedenk: het advies blijft om 1,5 meter afstand te houden. Ook de regel dat u buiten met niet meer dan vier personen buiten uw gezin mag samenkomen (bijvoorbeeld in het park) komt te vervallen. De groepsgrootte wordt niet meer aan een maximum gebonden. Maar ook hier blijft gelden: houd afstand van elkaar.

Horeca, theaters, winkels en musea

De horeca mag vanaf 26 juni weer volledig open, dus geen verplichte sluiting meer om 22.00 uur ‘s avonds. Ook mogen er schermen worden geplaatst waar bijvoorbeeld voetbalwedstrijden op te zien zijn. Wel blijft er een aantal voorwaarden gelden. In ruimtes waar gasten aan tafeltjes zitten (zoals restaurants) geldt net als nu dat die op voldoende afstand van elkaar moeten staan. Hetzelfde geldt voor theaters en bioscopen: niet alle stoeltjes kunnen worden gebruikt, omdat bezoekers voldoende afstand moeten houden.

Voor cafés zonder tafeltjes geldt dat het aantal gasten binnen aan een maximum gebonden is: één klant per 5 vierkante meter. Die regel geldt ook voor andere locaties waar mensen niet aan een tafeltje zitten, zoals winkels, musea of poppodia: het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoe groot de vloeroppervlakte is.

Mondkapjes

Vanaf volgende week zaterdag vervalt de mondkapjesplicht in winkels en openbare gebouwen. Alleen op plekken waar de 1,5 meter niet is te handhaven, blijft hij van kracht. Bijvoorbeeld op middelbare scholen, in het openbaar vervoer en op stations en bij bus- en tramhaltes blijft de plicht gelden. Hetzelfde geldt voor vliegtuigen en op luchthavens. Op evenementen zoals festivals waar mensen dicht op elkaar staan, kan een mondkapje ook verplicht worden gesteld of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs dat vanaf 1 juli via een app geregeld zou moeten worden. Het is dan een toegangstest, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je het virus al hebt gehad. Dat bewijs kunt u dan via een app op uw telefoon laten zien bij de ingang. Onder die voorwaarde mogen ook discotheken weer open.

Sporten

Amateurwedstrijden mogen weer, nu ook voor volwassenen en ook met publiek. Maar ook hier geldt: 1,5 meter afstand houden.

Thuiswerken

U hoeft niet meer thuis te blijven werken en kunt weer naar kantoor. Wel moet de werkgever er op toezien dat personeel afstand van elkaar kan houden, ook in de lift of in de kantine. In veel bedrijven zal daarom niet iedereen tegelijkertijd weer kunnen komen opdraven en blijft thuiswerken voor in elk geval een deel van de week noodzakelijk.

Vakantie

Wie deze zomer in juli of augustus op vakantie gaat naar het buitenland en nog niet twee vaccinaties heeft gekregen, kan zich vooraf gratis laten testen. Veel landen willen of een vaccinatiebewijs of een testbewijs zien voordat u welkom bent. Die PCR-test is te regelen via de reisorganisatie. Wie op eigen houtje zijn reis boekt, kan terecht op een website van de overheid. Informatie daarover wordt snel bekend, via de website wijsopreis.nl.

Drinken en zingen

Het verbod op alcoholverkoop na 22.00 uur vervalt. Ook mag er, bijvoorbeeld in stadions, weer geschreeuwd en gezongen worden.

Medio augustus wordt bekeken op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan - het loslaten van de 1,5 meter en de overige basisregels - gezet kan worden.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens een persconferentie.

