Dit zijn de voorlopige plannen voor de heropening van Nederland

Profiel De ster van Hugo de Jonge rijst snel in tijden van corona

15:16 Van student in de Millinxbuurt tot ‘Minister Corona’. Hugo de Jonge, oud-wethouder van Rotterdam, is plots de man die Nederland door een gezondheidscrisis moet loodsen. Vanavond mag hij weer met premier Rutte een persconferentie geven. En passant is De Jonge ook verwikkeld in de strijd om het partijleiderschap van het CDA. Waar gaat dat eindigen?