Dividendbelasting: vloek of zegen?

Het is een cadeau van twee miljard aan buitenlandse beleggers

En zo is het maar net, stellen de tegenstanders van afschaffing. Geen Nederlander schiet hiermee iets op: Nederlandse aandeelhouders mogen de 15 procent belasting die ze afdragen over uitgekeerde winsten immers verrekenen met hun inkomstenbelasting. Buitenlandse beleggers kunnen dat lang niet altijd in hun eigen land. Zij zijn door in Nederland uitgekeerde winsten nu duurder uit en zien de dividendbelasting dus het liefst verdwijnen. Nogal wiedes. Dat daardoor hier minder geld beschikbaar is voor bijvoorbeeld zorg of onderwijs, zal hen worst wezen.



De voorstanders erkennen dat de rekening oploopt, doordat bedrijven door de economische voorspoed momenteel meer winsten aan hun aandeelhouders uitkeren. Maar, en dat is de andere kant van de medaille, daardoor stroomt er ook veel meer winstbelasting (vpb) de schatkist binnen. En ook al wil het kabinet het tarief van deze belasting verlagen, dan nog komt er meer geld binnen dan bij de totstandkoming van het regeerakkoord nog werd gedacht, al is niet bekend hoeveel precies. Er is dus sprake van communicerende vaten. Bovendien, zo zeggen de pleitbezorgers van afschaffing, als multinationals als Unilever en Shell Nederland verlaten, droogt ook de dividendbelasting vanzelf op en loopt Nederland evengoed inkomsten mis.