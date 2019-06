Donald roept America first, maar hij bedoelt `Trump First’

,,Geen rekening houden met de ander, dat is proletenprotocol. Dat is wat Trump doet.’’ Met grote verbazing heeft Henrik de Groot (72) naar de Amerikaanse president Trump gekeken, die op staatsbezoek kwam bij Queen Elizabeth.



,,Voordat hij is geland heeft hij de helft van de mensen die hij in Londen ontmoet al geschoffeerd. Een staatsbezoek is er om de goede relaties tussen twee landen te bestendigen. Dat doe je niet met dat soort twitters.’’