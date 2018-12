Donkere wolken boven democratie: ‘En de toekomst geeft weinig reden tot hoop’

De jaarwisseling ‘Ik sta weer met m’n poten in de klei’

11:31 Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. Emile Roemer is een jaar weg uit de landelijke politiek en kijkt zelf vooral met trots terug op zijn woelige carrière in Den Haag. Inmiddels is hij waarnemend burgemeester in Heerlen.