Doorbraak: Kabinet na afgang eindelijk welkom in Marokko voor terugnemen kansloze asielzoekers

Voor het eerst in jaren heeft het kabinet met de Marokkaanse regering gesproken over het terugnemen van Marokkanen die niet in Nederland mogen blijven. Het bezoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) aan Rabat wordt gezien als een doorbraak, al is het niet de verwachting dat de ontmoeting meteen al tot concrete afspraken met de Marokkanen leidt.

Van der Burg ging vanmiddag in gesprek met minister Abdelouafi Laftit van Binnenlandse Zaken van Marokko. Daarmee lukt hem wat zijn voorganger Ankie Broekers-Knol in 2019 niet lukte. Zij wilde toen ook al naar Marokko, maar zei niet welkom te zijn. Een alternatieve afspraak, met de Marokkaanse ambassadeur in Nederland, werd door de ambassadeur afgezegd. De Tweede Kamer noemde dat toen ‘gênant’.

Sinds juli 2021 hebben ambtenaren achter de schermen onderhandeld om de vastgelopen relatie te verbeteren. Al jaren probeert Nederland afspraken te maken met Marokko over het terugsturen van Marokkaanse onderdanen, wat door Marokko steevast werd geweigerd. Marokko geldt als veilig land, waardoor Marokkanen die asiel aanvragen in ons land zelden recht hebben op asiel. Door de Marokkaanse weigering konden zij ook niet worden teruggestuurd.

Nu is het Van der Burg wél gelukt een afspraak te maken in Rabat, nadat Nederland en Marokko in juli 2021 afspraken maakten om de relatie te verbeteren. In ambtelijke clubjes wordt er sinds juni 2022 gesproken over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook over visa voor Marokkanen en Nederlandse hulp om te voorkomen dat migranten uit andere Afrikaanse landen in Marokko stranden.

125 Marokkanen teruggekeerd

In de Tweede Kamer klonk kritiek op dat ‘actieplan’, omdat Nederland daarin de mensenrechtensituatie niet benoemde. Met name linkse partijen vonden dat Nederland in ruil voor het terugsturen van migranten moest zwijgen over de mensenrechten of de rechtsstaat in het land. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken ontkende dat: daarover werden volgens hem ‘geen afspraken’ gemaakt.

Sinds het actieplan zijn volgens de nieuwste cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid 125 Marokkanen teruggekeerd. Van hen gingen er 83 vrijwillig en 42 gedwongen. Voor de 26 Marokkanen die geen reisdocumenten meer hadden, gaf Marokko een laissez-passer af. Zo’n reisdocument is nodig om een terugreis te maken.

VN-migratieorganisatie IOM bestrijdt die Nederlandse cijfers. Volgens hun gegevens keerden in 2021 en 2022 in totaal 25 Marokkanen vrijwillig terug uit Nederland.

Timing opvallend

Hoe dan ook zijn de teruggekeerde Marokkanen maar een klein deel van het totale aantal asielaanvragen uit Marokko. Vorig jaar vroegen 721 Marokkanen asiel aan, in 2021 was dat aantal 907. Een deel van hen vertrekt na de afgewezen asielaanvraag ‘met onbekende bestemming’; de illegaliteit in – in Nederland of elders in Europa.

De timing van Van der Burgs Marokkaanse reis is opvallend: kort voor de Provinciale Statenverkiezingen waarin migratie door een aantal partijen tot thema is gemaakt, hoewel de provincies daar niet over gaan. Premier Mark Rutte moest als partijleider van de VVD zijn Tweede Kamerfractie november vorig jaar beloven om te werken aan het inperken van migratie.

Het kabinet spreekt in kleine kring al maanden over dat vraagstuk, wat zeer gevoelig ligt in de regeringscoalitie. D66 wil migratie niet beperken, ChristenUnie wil vooral arbeidsmigratie aanpakken. VVD en CDA roepen ook om maatregelen die asielmigratie aan banden leggen, bijvoorbeeld door hekken aan de grens met Europa.

Met de verkiezingen zou de reis niets te maken hebben. Van der Burg werd door de Marokkanen in december uitgenodigd, en deze maand zou de drukbezette Marokkaanse minister Laftit tijd hebben gehad.

