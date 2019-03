Doorrekening klimaatplannen: het gegoochel met cijfers kan beginnen

1. Deze cijfers bepalen het klimaatbeleid voor de komende tien jaar

Maandenlang hebben maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan de zogeheten klimaattafels onderhandeld over een voorlopig Klimaatakkoord. Het is een waslijst met zeshonderd maatregelen om te zorgen dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2uitstoot dan in 1990. Eind december presenteerde Ed Nijpels - de voorzitter van het klimaatoverleg - dit voorlopige akkoord. Rijden op benzine moet duurder worden, corporaties gaan huizen verduurzamen en de gasbelasting gaat verder omhoog.



Sindsdien zijn het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) aan het rekenen geslagen. Vanmiddag maken zij bekend óf het met dit akkoord lukt om voldoende CO2 te verminderen. Daarnaast rekenen ze voor hoeveel de plannen gaan kosten, ook voor gemiddelde huishoudens.



Politici zullen over elkaar heen buitelen om de cijfers te duiden: de een zal zeggen dat het allemaal wel meevalt, de ander zal het klimaatbeleid als 'onbetaalbaar' bestempelen. Vaststaat dat deze cijfers de basis vormen voor het klimaatbeleid tot 2030, want het kabinet moet keuzes maken voor maatregelen die veel CO2 besparen én betaalbaar zijn.