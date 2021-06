Drie maanden na de verkiezingen moeten partijleiders alweer rekening houden met volgende stembusgang

Jaël (25) leent 1000 euro per maand: ‘Voor studie, maar ook gewoon omdat het kan’

11 juni Jongeren die vanaf 2015 begonnen zijn met een studie, zitten door het leenstelsel na het afronden ervan vaak met schulden tot in de tienduizenden euro’s. Hoe gaan jongeren met deze schulden om? Zijn ze zich bewust van de verantwoordelijkheden van het afbetalen? En welke gevolgen brengen dit soort schulden met zich mee op de lange termijn? Wij zoeken het uit in deze reeks. Vandaag deel 2, over maximaal lenende studenten.