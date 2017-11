Drie mogelijke concurrenten op HSL-Zuid

VVD: 'Politie moet mobiel checken na elk ver­keers­on­ge­luk'

11:39 Onderzoek bij zware verkeersongelukken standaard ook de mobiele telefoon van de bestuurder. Zo kan worden gecontroleerd of diegene stiekem zat te appen of te bellen en daardoor niet beide handen aan het stuur had. Die oproep doet de VVD vandaag in De Telegraaf.