Drukke SGP'er Dijkgraaf oververmoeid

Eind november 2017 voerde Dijkgraaf namens de SGP het woord bij alle plenaire debatten die die week gepland stonden. Daar zaten ook de twee nachtelijke debatten over de afschaffing van de Wet-Hillen bij, waarvoor 50Plus en PVV urenlange spreektijd hadden aangevraagd. Dijkgraaf kon toen op de vergadervrije vrijdag niet komen – hij moest ’s ochtends een school openen in Goes.



Dijkgraaf wist zijn werk als Kamerlid in juni vorig jaar nog te combineren met een 'bijbaantje' als boevenvanger: in het Tweede Kamergebouw vatte hij een ‘inbreker’ in de kraag. Later bleek het een acteur te zijn die was ingehuurd door de politie om de beveiliging te controleren.