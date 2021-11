Duitsland doet het, Nederland overweegt het, maar: wat is 2G dan precies?

Het wordt gedaan in delen van Duitsland, net als in bepaalde sectoren als de horeca in Oostenrijk: het zogenoemde 2G-beleid. Ook ons kabinet heeft de ‘optie’ op tafel liggen. Maar wat is het precies?

Vooropgesteld: het heeft niets met de snelheid van ons internet van doen, 2G staat voor: twee groepen. Namelijk, in de corona-context: de Gevaccineerden en zij die zijn 'Genezen', oftewel: zij die het virus hebben doorgemaakt.

In ons land kozen we tot dusver voor de 3G-koers, of 3 groepen. Namelijk gevaccineerd, genezen of getest. Bij de benadering met twee groepen vallen de geteste personen af als potentiële bezoekers van bijvoorbeeld theaters, bioscopen, restaurants en kroegen, het zou dus het einde betekenen van het Testen voor Toegang.

Dát ‘buitensluiten’ van ongevaccineerden maakt het middel ook meteen omstreden: in de Tweede Kamer was bijvoorbeeld eerder nog geen meerderheid voor dat beleid, omdat het vaccinatiedrang of dwang zou opleveren.

Experts

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM, noemde de 2G-regels namens het OMT al eerder. Volgens epidemiologen is 2G inderdaad een fundamenteel andere koers, maar juist om ongevaccineerden te hélpen. Het 3G-systeem probeert besmettingen tegen te gaan, het 2G-systeem houdt ongevaccineerden thuis en beschermt dus alleen die groep. Dat zou van belang kunnen zijn, omdat zij volgens het RIVM veel vaker in het ziekenhuis belanden na besmetting. En dus de zorg zwaarder belasten, verhoudingsgewijs.



Ter illustratie: halverwege oktober kwamen er gemiddeld 84 coronapatiënten per dag het ziekenhuis binnen. Van hen was de helft wél, de andere helft níet gevaccineerd. Maar let op: de ene helft kwam dus voort uit een grotere groep (de gevaccineerden, 84,4% volledig), de andere uit een relatief kleine (de niet-gevaccineerden).



De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen is zeventien keer kleiner dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de ic is die verhouding zelfs 1 op 33.

Effect

Hoe efficiënt de 2G-benadering is, staat evenwel nog niet vast. Studies ernaar zijn er nog niet geweest. In Duitsland loopt ook sinds de invoering van het 2G-beleid nog op, maar vergelijken is lastig. In de deelstaat Saksen (geteisterd door besmettingen en met 57,1 procent gevaccineerd) bijvoorbeeld geldt 2G voor grote evenementen, waaronder bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, maar weer niet in winkels of op kerstmarkten. Ook op het werk geldt het niet. In Beieren geldt 2G weer wél in de cultuursector. In Berlijn mogen uitbaters en ondernemers zelf kiezen tussen 2- en 3G.

Het OMT in ons land oordeelt dat het een ‘verzwarende maatregel’ zou kunnen zijn, die in het totaal van maatregelen zou kunnen meewegen. Dat doet denken aan hoe het over de avondklok adviseerde: er wordt effect verwacht, maar hoe precies deze het reproductiegetal (de mate van verspreiding van het virus) drukt, is volgens de deskundigen moeilijk te zeggen.