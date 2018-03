Duizenden leraren basisonderwijs opnieuw de straat op

Voor het eerst liepen ouders in Amsterdam ook georganiseerd mee met de protestoptocht. Onder de noemer 'Ouders voor Goed Onderwijs' vragen zij bovenop de eisen van de leerkrachten om kleinere klassen en meer aandacht voor andere vakken dan alleen rekenen en taal.



,,Kinderen worden best vaak verdeeld over klassen. En ik maak me zorgen: Kinderen die op een andere manier leren, krijgen niet de zorg die ze nodig hebben", verklaart Cynthia Lionahr Verni haar deelname. Ze was de ochtend met haar dochter op pad.



Politieke partijen grepen de demonstratie aan om hun standpunten te delen. Zo flyeren Bij1, PvdA en Groenlinks. Maar ze werden ze al gauw door handhavers gevraagd daarmee te stoppen. Flyeren voor politieke partijen tijdens de demonstratie is niet de bedoeling.