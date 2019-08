Economie groeit iets minder hard

De Nederlandse economie groeit in 2020 iets minder hard. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat voor komend jaar uit van een groeicijfer van 1,4 procent. In juni ging het instituut nog uit van 1,5 procent. Voor het huidige jaar is het CPB optimistischer: de groeiverwachting van 1,8 procent is met een fractie naar boven bijgesteld.

Het CPB presenteert vandaag de augustusraming, dat als uitgangspunt dient voor de onderhandelingen over de Miljoenennota, die deze maand tot een afronding komen. Volgens de rekenmeesters staat er economisch in het buitenland een 'gure wind’, die maakt dat de groei hier terugvalt, vooral doordat de export hapert. ,,De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen", stelt CPB-directeur Laura van Geest. De economie groeit weliswaar nog, maar minder hard. Van Geest: ,,Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit.”

Quote Het omslagpunt van de conjunc­tuur ligt achter ons. De vaart is eruit. Laura van Geest, directeur Centraal Planbureau

Het CPB waarschuwt dat de groei nog weleens lager kan uitpakken als bepaalde ontwikkelingen in het buitenland doorzetten. Het planbureau noemt daarbij drie 'belangrijke bedreigingen’ voor de Nederlandse economie: het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop, de toegenomen kans op een chaotische Brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië.

Arbeidsmarkt

De werkloosheid komt dit jaar uit op 3,4 procent van de beroepsbevolking, het laagste punt sinds de economische crisis, maar loopt volgend jaar licht op, naar 3,6 procent. Doordat prijzen komend jaar minder hard stijgen (1,3 procent) dan de cao-lonen (2,5 procent), stijgt de gemiddelde koopkracht met 1,2 procent, evenveel als de stijging dit jaar.

Met de overheidsfinanciën blijft het in 2020 goed gaan. Ook volgend jaar is er een begrotingsoverschot, al is dat met 0,5 procent lager dan de 1,2 procent die de regering dit jaar overhoudt. De staatsschuld blijft als percentage van het nationaal inkomen verder dalen: in 2019 duikt de schuld al nipt onder de 50 procent om volgend jaar uit te komen op 47,4 procent. Voor het eerst in lange tijd daalt in 2020 het aandeel van het nationaal inkomen dat burgers en bedrijven afdragen aan belastingen en premies: dit percentage komt uit op 38,9 procent, iets lager dan de piek van 39,2 procent die dit jaar wordt bereikt.

Goed tweede kwartaal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde gisteren nog dat de Nederlandse economie een goed tweede kwartaal achter de rug heeft. De economische groei is gelijk aan die van de afgelopen kwartalen. De groei is vooral te danken aan bedrijfsinvesteringen. Zo werd er meer geld gestoken in woningen, gebouwen, machines en vervoersmiddelen zoals vliegtuigen.