Economische schade door files enorm, corona zorgt slechts voor tijdelijke dip

De schade viel vorig jaar 7 procent hoger uit dan het jaar daarvoor. Alleen al het reistijdverlies van vrachtauto’s kostte ruim 468 miljoen euro. Daar kwamen nog kosten bij voor omrijden en onbetrouwbare reistijden, in totaal nog eens zo’n 750 miljoen euro. Tezamen met de indirecte kosten bedroeg de schade tussen de 1,2 en ruim 1,5 miljard euro, blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau Panteia. Ondernemersorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Evofenedex vragen het kabinet dan ook om het investeringsprogramma in grote verkeersprojecten uit te blijven voeren. Zeker als straks de economie weer aantrekt, loopt het vrachtverkeer weer vast in de files, is de verwachting. Ook willen de organisaties dat het kabinet onderzoeken start naar enkele knelpunten die nog niet op de agenda staan, maar die vorig jaar al voor grote schade zorgden. Denk aan de A12 Gouwe – Oudenrijn en de A2 Holendrecht – Oudenrijn. Verder verdienen de knelpunten op spoor en water nieuwe investeringen.

Goed gezelschap

Ook verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen riep vorige week de komende kabinetten op om miljardeninvesteringen te blijven doen. ,,We bevinden ons in goed gezelschap”, constateert TLN-voorzitter Elisabeth Post. ,,We weten eigenlijk al jaren dat er veel te weinig geld is voor beheer en onderhoud. Soms zie je dat dat misgaat, zoals bij de Merwedebrug. Het is niet anders dan onderhoud aan je eigen huis. Je kunt ervoor kiezen om een paar jaar niet te schilderen, maar dan moet je daarna het hele kozijn laten vervangen. Zo werken wij in Nederland.”

Ook zijn volgens haar investeringen nodig in nieuwe projecten. Post: ,,Daarbij hebben we last van twee dingen: ten eerste een stikstofcrisis en daarnaast een coronacrisis. Als we deze crises onder de knie hebben, komen de files wellicht harder terug. Want als mensen veel meer online kopen, vindt er meer transport plaats. En mensen stappen eerder in de auto dan in het ov uit angst voor corona.”