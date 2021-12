Ed van Thijn leefde bijna tachtig jaar in blessuretijd

PvdA-politicus Van Thijn was van 1983 tot 1994 burgemeester van Amsterdam. Ook was hij twee keer minister van Binnenlandse Zaken en tot 2007 lid van de Eerste Kamer. In 2018 verscheen hij voor het laatst in het openbaar bij de installatie van Femke Halsema als nieuwe burgemeester van Amsterdam. Tot op hoge leeftijd verzette Van Thijn zich tegen onrecht en maakte hij zich hard voor politieke correctheid. ,,Politieke correctheid is het grootste scheldwoord van deze tijd, maar ik vind dat je fatsoenlijk met elkaar om dient te gaan”, zei hij in 2003 in een interview met Het Parool . ,,Het elementaire fatsoen dat je elkaar niet kwetst en beledigt. Ik gruw met alles wat ik in me heb van een samenleving waarin wordt geaccepteerd dat je iedereen voor rotte vis kunt uitmaken.”

Westerbork

Economische crisis

In 1983 werd de PvdA’er benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Het land verkeerde in een diepe economische crisis, de werkloosheid steeg naar recordhoogte en de hoofdstad werd getekend door hevige krakersrellen, verloedering en criminaliteit. Junks en dealers maakten in delen van de stad de dienst uit. ‘Sterkte jongetje,’ wenste zijn voorganger Wim Polak hem toe.



Nadat op 4 oktober 1992 een vliegtuig van El Al zich in twee Bijlmerflats boorde, was Van Thijn bijna drie weken onafgebroken te vinden in het crisiscentrum onder het Amsterdamse stadhuis. De ramp ‘greep hem vreselijk aan’, zei hij later.



Na zijn burgemeesterschap werd Van Thijn lid van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam. Hij voelde zich ‘deel van een eeuwenoude traditie’, zei hij, maar religieus is hij nooit geworden. Van Thijn: ,,Een almachtige God die Auschwitz heeft toegestaan, is of niet almachtig of deugt niet.”