Een kijkje in het gesloten leven van oud-premier en familieman Wim Kok

De afspraak om de opvoeding fifty-fifty te doen, lukt steeds minder naarmate Koks ster rijst. Hun reddingsboei blijkt de dagelijkse 'papahap' met aardappelen, groente en vlees. Daardoor is Kok er zo goed als altijd om met zijn kinderen te spreken en te spelen. Daarna werkt hij 's avonds nog.



De oase van familiegeluk is de jaarlijkse zomervakantie: dan rijden ze zingend in de Ford Sierra naar Engeland of Frankrijk. Het hele gezin plooit zich om de blijmoedige, gehandicapte zoon. Elke zondag gaat Wim Kok met André naar Artis, het liefst naar de chimpansees. Als hij wat ouder is, komt hij in een instelling en is eens in de twee weken een weekend thuis.



Kok maakt zich zorgen om zoon Marcel, die zich als puber in de punkscene beweegt. Hij blowt weleens. Dan houdt Rita haar man een spiegel voor: ,,Is jouw borreltje nu zoveel beter dan zijn stickie?”



In 1984 wordt Kok tijdens zijn vakantie geveld door een enorme hoofdpijn. Dit was niet zijn normale 'eersteweekshoofdpijn' van een zomervakantie. Na twee dagen intense pijn rijdt Kok vanaf de camping in Zuid-Frankrijk terug: 'roekeloos' schrijft Krop. Het blijkt hersenvliesontsteking. Kok mag een half jaar niets doen en moet thuisblijven. Hij strijkt er de was en helpt Rita met weven op het grote weefgetouw. De neuroloog zegt tegen de eenmaal genezen Kok, dat hij 50 procent kans op overlijden had en 25 procent op blijvend letsel.