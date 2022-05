Eensgezinde Kamer stemt D66-voorstel voor vaccinatiecrèches weg

Over het wetsvoorstel wordt al jaren gesteggeld. Dik twee jaar geleden stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wél in met het voorstel. Omdat de laatste jaren meer ouders hun kinderen niet laten inenten tegen ziektes die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten, zoals rode hond, kinkhoest en mazelen, lopen kinderen weer risico om zo'n ziekte op te lopen. Dat geldt ook voor kinderen van ouders die wel meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma, maar wier kleine kinderen nog niet (volledig) zijn ingeënt.

Het voorstel moest ouders de keuze bieden een ‘veilige’ crèche uit te kiezen waar alleen kinderen zitten die hun prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad. Maar nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel had aangenomen, brak de coronapandemie uit. Sindsdien valt de covid-vaccinatie ook onder het Rijksvaccinatieprogramma. De Eerste Kamer was bang dat door het aannemen van de wet, personeelsleden van crèches of buitenschoolse opvang gedwongen konden worden een coronaprik te nemen.

De indiener van het voorstel, Tweede Kamerlid Paul van Meenen, wilde het wetsvoorstel aanpassen om dat probleem te ondervangen. De Eerste Kamer vindt zo'n reparatie van het voorstel echter niet voldoende en stemde massaal tegen.

Van Meenen zegt ‘erg teleurgesteld’ te zijn. ,,De meerderheid stond niet toe dat ik het wetsvoorstel repareerde. Ik snap niet waarom, eerlijk gezegd. Dit is teleurstellend voor al die ouders die niet willen dat hun kind besmet wordt met mazelen of polio.’’ Van Meenen zegt zich nog te beraden of hij het wetsvoorstel na aanpassing opnieuw gaat indienen. Als hij dat doet, moet eerst de Tweede Kamer er weer over stemmen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: