Eerdmans (JA21) wil compleet nieuwe stad voor 150.000 inwoners: 'Kan niet oneindig in de hoogte bouwen’

KIJK TERUGJA21-lijsttrekker Joost Eerdmans vindt het ‘fantastisch’ om een compleet nieuwe stad in Nederland te bouwen, waar plek is voor 150.000 inwoners. ,,We kunnen niet oneindig in de hoogte bouwen. Per referendum kunnen we bepalen waar de stad moet komen.’’

Eerdmans lichtte zijn opvallende plan vanmiddag toe tijdens een nieuwe aflevering van verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite. JA21 wil de woningnood aanpakken door een nieuwe stad te bouwen voor 100.000 tot 150.000 inwoners. ,,Laat daar maar eens over nagedacht worden’’, zegt Eerdmans.

De JA21-lijsttrekker, die eind vorig jaar opstapte bij Forum voor Democratie, wil nog niet zeggen wáár de nieuwe stad precies gebouwd moet worden. ,,Per referendum kunnen we bepalen waar de stad moet komen’’, zegt Eerdmans. ,,Daardoor zorgen we ook dat er draagvlak is.’’

‘Veel groen en water’

,,Planologen en geografen zijn al met ideeën bezig. Dat is goed. Er kan heel veel werkgelegenheid komen. Het is fantastisch om zo’n stad te bouwen. Het zou op het water kunnen.’’ Volgens Eerdmans kan er niet ‘oneindig in de hoogte’ gebouwd worden, zoals in Rotterdam nu veel gebeurt. ,,Bouwen gaat ook ten koste van groen. Uiteindelijk is het op. Je moet dus iets bedenken.’’

Volledig scherm Joost Eerdmans (JA21). © ANP

JA21 staat niet alleen met dit plan. Het CDA schrijft in haar verkiezingsprogramma over de woningnood: ‘Alle oplossingen zijn denkbaar: van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe stad’. Eerdmans wil een ‘mooie’ stad bouwen met ‘veel groen en veel water’.

Thierry Baudet

In de uitzending zei Eerdmans ook dat hij bereid is samen te werken met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. JA21 staat momenteel op nul tot drie zetels in de Peilingwijzer, Forum wordt gepeild op drie tot vijf zetels. Eerdmans en Baudet kregen eind vorig jaar ruzie, maar dat betekent volgens Eerdmans niet dat samenwerking in de Tweede Kamer onmogelijk is. ,,Ja hoor, ik zou met hem kunnen samenwerken. Maar in een coalitie wordt het steeds moeilijker. Veel partijen vinden dat hij zichzelf buitenspel zet. Hij is heel grillig als persoon.’’

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: