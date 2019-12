Eerste Kamer laat stikstofwet nog even bungelen

De Eerste Kamer beslist pas volgende week maandag of nog diezelfde week wordt gestemd over de stikstofwet van het kabinet. Daarmee is niet zeker of de spoedwet nog dit jaar kan worden aangenomen, zoals het kabinet graag wil.

In een procedurevergadering heeft de Eerste Kamer vanmiddag besloten om het debat over de stikstofwet wél volgende week dinsdag in te plannen. Dat is de laatste vergaderdag van de senaat dit jaar. Maar de dag ervoor, maandag, wordt pas definitief besloten of het debat doorgaat. Er volgt alsnog uitstel naar volgend jaar als een meerderheid in de senaat ontevreden is over schriftelijke antwoorden van het kabinet over de stikstofwet.

,,Ik denk dat het maatschappelijk gezien heel erg van belang is dat we dit voorstel vóór de kerst behandelen’’, zei D66-senator Henk Pijlman tijdens de vergadering. Ook coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen dat de stikstofwet zo snel mogelijk wordt ingevoerd, zodat de woningbouw in Nederland kan worden vlotgetrokken.

PvdA

Maar in de Eerste Kamer was geen meerderheid om hoe dan ook volgende week dinsdag over de wet te gaan stemmen. Alle partijen zullen de komende dagen schriftelijke vragen stellen aan minister Schouten van Landbouw. De PvdA eist dat pas ná de beantwoording wordt besloten of het debat dinsdag doorgaat. ,,Er moet een moment zijn dat je die antwoorden kunt wegen, voordat we besluiten tot een plenair debat’’, zei PvdA-senator Ruud Koole.

Die eis wordt nu ingewilligd. De PvdA heeft een cruciale rol in de senaat, omdat de partij daar in zijn eentje de coalitie aan een meerderheid kan helpen. GroenLinks of Forum voor Democratie zouden dat ook kunnen doen, maar de kans is zeer klein dat die partijen de stikstofwet steunen. Het trio SGP, 50Plus en fractie-Otten (voormalig FvD) zou de coalitie ook aan een meerderheid kunnen helpen.

