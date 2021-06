Eerste transgender Kamerlid Van Ginneken: ‘Dankzij Thierry Baudet zit ik nu in de Kamer’

,,Het feit dat het uniek is dat ik het eerste transgender Kamerlid ben, vertelt vooral het verhaal dat transgender mensen in onze samenleving structureel de wind tegen hebben. Ze hebben moeite om aan een baan te komen. Krijgen veel te maken met discriminatie, met stigmatisering, met geweld. De cijfers zijn echt schokkend. We hebben het over een zeven keer grotere kans op geweld in de openbare ruimte dan dat een gemiddeld persoon risico loopt. Transgender mensen hebben het pittig. Dat iemand van hen dan in de Kamer wordt gekozen, betekent dat anderen hier hoop uit kunnen putten. Geef niet op, blijf trouw aan wie je bent, spreek je uit. Want dat heb ik ook gedaan en nu sta ik hier.”