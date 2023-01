Eerste vrouwelijke CU-leider: inhoudelijke veelvraat, soepel in de omgang, maar fel op christelijke principes

EU-vicevoorzitter Frans Timmermans: ‘Zit veel groter plan achter oorlog Poetin’

Oorlogsjaar 2022 was voor EU-vicevoorzitter Frans Timmermans - de machtigste Nederlander in Brussel - een jaar van diepe dalen maar óók van een enkel lichtpunt. ,,De reactie van Oekraïne: dát is toch inspirerend? Dat zo’n heel volk tegen Poetin zegt: ‘fuck you’.”

31 december