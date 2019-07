Eigen appartement maar geen eigen laadpaal? Fonds biedt vanaf nu snelle lening aan

Nu is het nog lastig voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) om een laadpaal in een parkeerkelder of op eigen terrein aan te leggen. Het kabinet trekt twee miljoen euro extra uit om dit makkelijker te maken via het Nationaal Energiebespaarfonds. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer één miljoen appartementen met eigen parkeergelegenheid.



,,Ik wil dat elektrisch rijden steeds aantrekkelijker en betaalbaarder wordt, voor elke automobilist’’, zegt staatssecretaris Stientje van Veldenhoven (Infrastructuur). ,,Dan is het wel zo fijn als je je auto gewoon op je eigen parkeerplaats kunt opladen. Het laden van je auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon. Dat komt met deze mogelijkheid ook voor mensen die in een appartement wonen een stukje dichterbij.’’