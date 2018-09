Einde aan missie F-16's in Irak en Syrië

Vier F-16's met 150 man personeel opereren sinds begin dit jaar vanuit Jordanië. De militaire strijd tegen IS nadert echter zijn einde en de gevechtsvliegtuigen voeren nauwelijks nog bombardementen uit. De missie kan niet worden verlengd omdat de luchtmacht volgend jaar begint met de overgang naar de F-35.



Nederland blijft militair actief in Irak. In het noorden gaan maximaal vijftig man Koerdische collega's opleiden. Verder worden voor de NAVO-trainingsmissie, die in het najaar begint, twintig man ingezet. In Bagdad blijven commando's Iraakse special forces trainen. Het gaat om drie tot twaalf man.



De Nederlandse militairen moeten helpen bij het stabiliseren van het land. ,,Het is nu van groot belang dat we de Iraakse overheid blijven helpen om hun overwinning op IS vast te houden en te steunen in de wederopbouw", zegt minister Ank Bijleveld van Defensie.