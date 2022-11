Einde aan roken in speeltuinen, over 9 jaar alleen nog tabak te koop bij speciaalzaken

Ministers in het nauw door eerlijke en directe kinderen: ‘We komen niet weg met saaie antwoorden’

Het waren dit keer geen stoffige politici die ministers mochten bevragen in de Tweede Kamer, maar kinderen van vijf basisscholen uit het hele land. De taal was simpel, eerlijk en direct en dat was niet altijd makkelijk voor de bewindslieden.

23 november