Eindexamens op de tocht: ‘Toetsen door laten gaan is onverstandig’

De centrale eindexamens staan op losse schroeven. Het is volgens ingewijden niet waarschijnlijk dat de examens, die gepland staan voor begin mei, zullen doorgaan. De koepel van middelbare scholen pleit openlijk voor het schrappen van de eindexamens.

Ook roept de VO-raad net als onderwijsbonden AOb en CNV Onderwijs op te stoppen met de toetsen die door leerlingen nog gemaakt moeten worden om het eindexamen te mogen maken.

Verantwoordelijk minister Arie Slob hakt naar verwachting morgen de knoop door. Nu de scholen tot zeker 6 april gesloten zijn, kunnen de leerlingen zich niet goed op het examen voorbereiden. Vorige week werd al bekend dat er verschillende scenario’s werden uitgewerkt voor het geval de eindexamens niet kunnen doorgaan die variëren van uitstel tot afstel. Slob wil niet wachten tot 6 april – de uiterlijke datum waarop hij een besluit zou nemen – en de scholen snel duidelijkheid geven.

Scenario

Voor welk scenario wordt gekozen is niet bekend. Hoe dan ook zullen de huidige eindexamenleerlingen het jaar niet op een normale manier kunnen afmaken. Wel lijkt duidelijk dat het schrappen van de examens voor hen niet betekent dat de huidige eindexamenleerlingen het jaar helemaal over moeten doen.

Een optie is om het cijfer voor het schoolexamen, de toetsen die gemaakt moeten worden in aanloop naar het centrale eindexamen, als eindcijfer te laten gelden. Probleem is alleen dat de meeste scholen nog niet alle schoolexamens hebben afgenomen.

Schoolexamens

Van de schoolexamens is 80 procent al gemaakt. De laatste ronde stond op het punt van beginnen toen vorige week werd besloten de scholen te sluiten. Op veel scholen begon die laatste ronde vandaag alsnog. Minister Slob gaf scholen toestemming om speciaal voor de schoolexamens weer even open te gaan. Wel moeten de scholen zich aan alle RIVM-regels houden, zoals 1,5 meter afstand tussen leerlingen en toetsen in kleine groepjes.

Nu het kabinet vanavond nieuwe, strenge regels aankondigde, adviseert de koepel van middelbare scholen VO-raad haar leden om een time-out in te lassen en even geen schoolexamens af te nemen. De raad vindt dat er ‘grote verwarring’ is ontstaan over de vraag hoe een verbond op samenkomsten te rijmen valt met het afnemen van toetsen.

Risico's

De Algemene Onderwijsbond, de grootste onderwijsvakbond, roept na de nieuwe, strengere maatregelen van het kabinet op de schoolexamens te staken. De toetsen de komende weken door laten gaan, is volgens voorzitter Eugenie Stolk ‘onverstandig’. Zij wil niet dat leraren en leerlingen risico’s lopen.

Niet alle scholen houden zich aan die RIVM-regels, stelt scholierenbelangenclub LAKS. ,,We krijgen meldingen van leerlingen die twijfelen of die maatregelen wel echt worden gehandhaafd”, zegt voorzitter Pieter Lossie. ,,Ook zijn er scholieren die niet naar de examens durven, omdat ze bang zijn ziek te worden en hun familie te besmetten.” Volgens Lossie zijn er grote verschillen tussen scholen. ,,Soms is het echt top geregeld.”

Vakkenvullen