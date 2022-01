Elf adviezen voor de nieuwe zorgminister: ‘Geef fouten gewoon toe’

Speechschrijver en debatexpert David van der Meulen is gewend om openbare optredens nauwgezet te ontleden, maar deze keer wil hij, voor hij kritisch van wal steekt, toch iets kwijt. ,,Er is zo veel commentaar op Hugo de Jonge geweest dat ik er graag ook even bij stilsta dat hij al met al een bewonderenswaardige prestatie heeft geleverd. Hij stond er iedere keer maar weer, met zo’n lastige portefeuille, in zo’n heftige tijd, met zo weinig slaap.’’



En, ja, die tomeloze energie: daar kan internist, hoogleraar en bestuurder Ernst Kuipers – nieuw op het Binnenhof – zeker iets van opsteken. Van der Meulen: ,,Het chagrijn in de maatschappij neemt toe, dus optimisme blijven uitstralen is ontzettend belangrijk.’’ Wat de nieuwe zorgminister op de coronapersconferenties nog meer moet doen of juist laten? Elf adviezen van Van der Meulen (bureau Speak to Inspire) en expert Esmeralda Kleinreesink (De Pitchcoach).