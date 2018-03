Emancipatie is... langer werken!

Quote We leven niet meer in de jaren 50. Laat dat ook zien! Ingrid van Engelshoven Op een vrijdagmiddag, na de ministerraad, kwam minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het ministerie van Algemene Zaken uitgewandeld. Buiten trof ze een basisschoolklas. De kinderen klampten haar mannelijke woordvoerder aan: ,,Van welk ministerie bent u minister?", wilden ze van hem weten. De anekdote illustreert het punt van de Emancipatieminister: er valt nog een wereld te winnen.



In haar Emancipatienota staat dat vrouwen met een deeltijdbaan meer uren moeten gaan werken, zodat ze minstens het minimumloon verdienen en financieel onafhankelijk zijn. Nu is 48 procent van de vrouwen dat. Veel te weinig, vindt Van Engelshoven. ,,We gaan niemand dwingen hoor. Maar het geeft vrijheid om je eigen keuzes te maken en maakt weerbaar voor ingrijpende gebeurtenissen als een scheiding, waardoor je er in je eentje voor komt te staan."

U komt met uw emancipatieplannen in de week dat SP- Kamerlid Nine Kooiman vertrekt, omdat ze het werk moeilijk kan combineren met het moederschap. Wat dacht u?

,,Ik vond het wel jammer. En dacht: als je nou in zo'n fractie merkt dat het voor een Kamerlid - een jonge vader of moeder - een worsteling is, kun je dan niet met elkaar kijken hoe er een mouw aan te passen is? Juist bij dit soort publieke functies hoop je dat vrouwen hun voorbeeldrol vervullen."

U wilt af van de term genderneutraal en spreekt over genderdiversiteit. Waarom?

Lachend: ,,Genderneutraal was ook niet echt een populaire term. En er zijn echt verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dat zie je vooral in de gezondheidszorg. Denk aan hart- en vaatziekten, die bij vrouwen voor andere symptomen zorgen. Het is nog te vaak op mannen gericht. Een erectiestoornis zien we als een groot probleem, maar als een vrouw in de overgang is, moet ze niet zeuren."

Begrijp ik goed dat u wilt dat kranten voor verhalen over gezinnen een 'regenbooggezin' moeten zoeken of een gezin waarbij de man het huishouden bestiert?

,,Ik wil u tot niks verplichten! Maar we moeten echt werken aan het doorbreken van de traditionele rolpatronen. We leven niet meer in de jaren 50. Laat dat ook zien! Als het gaat om mantelzorg, waarom zien we dan altijd een vrouw? Als een reclamebureau een stofzuiger probeert te verkopen, waarom moet er dan een vrouw achter staan? Moeten we altijd het traditionele gezin zien?''

Actiegroep Gezin in Gevaar, die een folder tegen de Suitsupply-reclame met zoenende mannen liet bezorgen bij het Reformatorisch Dagblad, vindt van wel.

,,Hoezo is het gezin in gevaar?! We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is. Een gezin kan ook uit twee mannen of twee vrouwen bestaan, of een eenoudergezin zijn. Het maakt mij boos, omdat ik mee kan voelen met de pijn die dat teweegbrengt in gezinnen met een andere samenstelling. Voor de wet zijn ze gelijk, maar sommige groepen vinden dat niet."

Tegelijk schrijft u dat burgers 'de vrijheid moeten hebben hun leven in te richten zoals zij dat willen'. Kennelijk wil een groep burgers niet met homoseksualiteit worden geconfronteerd.

,,Iedereen mag eigen opvattingen hebben. Maar we hebben in dit land met elkaar afgesproken dat we gelijkwaardigheid willen. Het gezin wordt niet bedreigd, andere samenstellingen zijn óók oké. Als je vindt dat een man en een vrouw elkaar mogen kussen op straat, dan mogen twee mannen dat óók."