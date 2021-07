Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’

Volt doet mee aan de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen van 2022, maar niet in álle gemeenten

10 juli Volt gaat op een aantal plekken meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Later dit jaar kiest de nieuwe partij, die in maart met drie zetels in de Tweede Kamer kwam, de gemeenten waar zij op het stembiljet willen staan.