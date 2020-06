En de eerste post-coronareis van buitenlandminister Blok gaat naar…

commentaar Noodwet: Tweede Kamer roept maar gaat dan met reces

20 juni De coronanoodwet heeft al tot veel protest geleid. Alleen: er is nog steeds geen wetsvoorstel en het kabinet komt daar pas over een of twee weken mee. Aangezien de Tweede Kamer (die de afgelopen maanden amper heeft vergaderd) dan alweer met reces gaat tot september, zal die noodwet er de komende maanden niet komen ook. Verbijsterend, het was nota bene de Tweede Kamer zelf die wilde dat die wet er snel zou komen.