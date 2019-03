En wéér delft Nederland het onderspit

Frankrijk

Het is met name Frankrijk dat ervoor zorgt dat Nederland bakzeil haalt. De vraag dringt zich op: is hier sprake van een toevallige serie onfortuinlijke miskleunen voor Nederland, of is meer onheil onderweg?

Winst op andere terreinen

De recente nederlagen moeten in perspectief worden gezien, meent Schout. Dat Italië keer op keer wegkomt met overtreding van de begrotingsregels uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) is volgens hem niks nieuws. ,,Dat pact heeft nog nooit gefunctioneerd.” Het verbod op de pulsvisserij is in zijn ogen niet meer dan een ‘tegenvaller’ op een technisch dossier, waar de laatste stap nog lang niet is gezet. En voordat de export van ww-uitkeringen echt is verlengd naar een half jaar gaan er nog veel water en wijn langs de Brusselse vergadercircuits.



,,Soms verlies je wat”, zegt Schout. Maar veel belangrijker in zijn ogen is de winst die Nederland op andere, veel principiëlere terreinen heeft geboekt. Het voorstel voor een Europese grens- en kustwacht wordt uitgekleed, taxeert Schout. Grenscontroles blijven vooral een zaak van soevereine staten, en dat past in de Nederlandse lijn van samenwerking in plaats van samensmelting. Er komt geen omvangrijke eurozonebegroting of Europese minister van Financiën, waar president Emmanuel Macron van droomt. En ook het dinsdag aangenomen voorstel in het Europees Parlement dat Nederland op een lijst van belastingparadijzen plaatst heeft geen consequenties. Schout: ,,Belastingen blijven een zaak van lidstaten zelf. Dat is wat Nederland wil. Het Europees Parlement gaat vooral over technische zaken.”