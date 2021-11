En weer moet kabinet het land teleurstellen

,,We hadden gehoopt helemaal van de ellende af te zijn’’, zei premier Mark Rutte vanavond. En met hem heel Nederland. Maar inmiddels houdt het kabinet er rekening mee dat het coronavirus nog meerdere winters het land kan lamleggen.



En dus gaat het land weer gedeeltelijk op slot om te voorkomen dat mensen te veel met elkaar in contact komen en elkaar besmetten. Drie weken lang zal het rustiger moeten worden op het werk, thuis en op straat door sluiting van de horeca en avondwinkels na 20.00 uur.



In de tussentijd wordt gewerkt aan maatregelen die moeten voorkomen dat over een tijdje weer horeca of andere sectoren dicht moeten. Want ook al komt er nu weer een steunpakket voor ondernemers, de impact is simpelweg te groot, oordeelt het kabinet. Maar het alternatief dat het kabinet voorstaat heeft óók grote impact: ongevaccineerden krijgen minder bewegingsvrijheid.