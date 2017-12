Epicentrum van verkiezingen in Rotterdam

Missie tegen 'veenbrand' IS blijft nodig

14 december De missie tegen IS in Irak en Syrië blijft nodig, al zullen Nederlandse F-16’s wel minder bombarderen dan zij in 2016 deden. Ook is de kans ‘aanzienlijk’ dat de Nederlandse F-16’s niet de hele periode ingezet worden in Syrië. Dat zei minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken vandaag in een debat met de Tweede Kamer.