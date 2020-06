Epidemie geluwd en verkiezingen in aantocht: showtime voor de oppositie

Eindhoven­se burgemees­ter boos over gefotoshop­te Zwarte Piet-pos­ter

9:57 Een poster van de LPF, waarop burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afryie als boezemvrienden staan afgebeeld, leidt tot ophef in de politiek in de Brabantse stad. De burgemeester is niet te spreken over de poster.