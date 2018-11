Eppink Europees lijsttrekker Forum voor Democratie

Sluiten van kolencen­tra­les is een lastig verhaal

9 november Door snel twee kolencentrales te sluiten, voldoet Nederland aan de rechterlijke uitspraak om in 2020 fors minder CO2 uit te stoten. Maar het lijkt een papieren oplossing. ,,De kans is groot dat we vieze kolenstroom uit Duitsland gaan importeren.”