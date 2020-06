‘Er is meer nodig voor cultuur, maar we kunnen niet alles redden’

Inclusief die algemene coronamaatregelen, zo rekende Van Engelshoven voor, stak het kabinet 600 miljoen euro in kunst en cultuur. ,,Dat is geen klein bier. We moeten niet doen alsof het niks is’’, stelde de D66-bewindsvrouw tijdens een Kamerdebat. ,,Maar er is meer nodig dan er nu is.’’



Dat vond ook een groot deel van de Kamer, de drie linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP voorop. Zij stelden begin deze maand al dat er in totaal een miljard uitgetrokken moet worden voor de sector. Maar tot hun onvrede beloofde Van Engelshoven geen extra geld.



Even dachten de drie partijen dat nog te kunnen afdwingen toen zij steun bespeurden van regeringspartij VVD. ,,300 miljoen is niet voldoende’’, stelde Kamerlid Zohair El Yassini. PvdA-leider Lodewijk Asscher hoopte op steun voor de linkse voorstellen: ,,De VVD is de grootste partij in de Kamer. Wat gaan we er aan doen? De minister meer financiële ruimte geven?’’ Maar El Yassini ziet de oplossing vooral in extra financieringsmogelijkheden door banken en kijkt naar het kabinet om de ‘obstakels’ weg te nemen.