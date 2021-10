Esther-Mirjam Sent nieuwe PvdA-partijvoorzitter

De PvdA-leden hebben Esther-Mirjam Sent (54) gekozen tot partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Sent is Eerste Kamerlid en hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook schreef ze mee aan het PvdA-verkiezingsprogramma voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Sent volgt de weinig zichtbare Nelleke Vedelaar op als partijvoorzitter. Met de keuze voor Sent blijft het vrouwenbolwerk in de top van de PvdA intact: bij de PvdA ligt de macht in de handen van politiek leider Lilianne Ploumen, senaatsfractievoorzitter Mei Li Vos en de aanvoerster van de PvdA-europarlementariërs Agnes Jongerius.

In haar campagne gaf Sent aan een ‘ledenvoorzitter’ te willen zijn. Het geluid van de kleine 40.000 PvdA-leden moet meer gehoord worden door de partijtop, vindt ze. Ze houdt naar eigen zeggen niet van politieke spelletjes.

‘Samsom vertelde eerlijk verhaal’

Sent in haar campagne: ,,Te vaak zijn we strategisch gedoken met onderwerpen als migratie en klimaat. Diederik Samsom vertelde het eerlijke verhaal. Frans Timmermans deed dat ook bij de Europese verkiezingen. We moeten duidelijk zijn en authentiek.’’

Bij haar kandidaatstelling zei ze: ,,Als ik de energie niet had gezien van die ideeënstroom, zou ik me ook niet als partijvoorzitter hebben gekandideerd. Dan zou ik niet zo’n scherp zicht op de partij hebben gehad. Gedacht hebben dat het tobbers waren. Ik geloof in de idealen van de PvdA voor een eerlijke, sociale en duurzame wereld. Ik weiger me erbij neer te leggen dat al dat moois maar negen zetels waard is.’’

Dochter van badmeester

Ze benadrukt dat ze, ondanks haar hoogleraarschap, van bescheiden afkomst is. ,,Ik ben het product van de PvdA, van de verheffing.’’ Studeren was voor de kleindochter van een badmeester en de dochter van een tienermoeder niet vanzelfsprekend, schetst Sent. ,,En met verheffing bedoel ik niet dat iedereen hoogopgeleid moet zijn, maar dat we iedereen waarderen. Dat een loodgieter misschien belangrijker is dan een hoogleraar.’’

Sent wil dat de PvdA aantrekkelijker wordt voor jongeren. ,,Een jongere die naar zo’n PvdA-vergadering gaat, denkt: mijn hemel, waar ben ik nou beland? Moties, amendementen, ordevoorstellen. Er is te veel angst om een open debat te voeren en ik denk dat je jongeren aantrekt als je zo’n ledenvergadering anders inricht.’’

