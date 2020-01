Esther Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden

Esther Ouwehand wil als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in. Ze nam het stokje afgelopen najaar al over van boegbeeld Marianne Thieme, maar wil nu ook als nummer 1 de verkiezingscampagne in. Tijdens het congres van de partij in Amsterdam werd de afgezette voorzitter Sebastiaan Wolswinkel geweerd.

Wolswinkel was ook niet welkom bij de bespreking van zijn royement. Het partijbestuur hield met steun van de leden vol dat een congres zich niet leent ‘voor een functioneringsgesprek.’ Een aantal leden wilde dat Wolswinkel de kans zou krijgen zijn verhaal te doen. Hij wachtte voor de ingang van de Amsterdamse RAI, waar de partij bijeen was. Maar het leeuwendeel van de achterban koos de kant van het bestuur.

Wolswinkel werd een jaar geleden door de leden verkozen boven de kandidaat van het partijbestuur. Dat zette hem na een paar maanden uit de partij, waardoor hij meteen ook voorzitter af was. Wolswinkel hield een vurig pleidooi voor meer transparantie, dialoog en meer betrokkenheid van regionale afdelingen. Volgens hem is daar ook draagvlak voor. Maar het bestuur verweet hem dat hij afspraken naast zich neerlegde en dat hij de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten alsof daar breed draagvlak voor zou zijn.

Boegbeeld

De partij, die eerder op de dag het vertrokken boegbeeld Marianne Thieme uitzwaaide, kiest komende zomer een nieuwe partijvoorzitter. Daarbij wil het bestuur wel een grotere vinger in de pap. In de regels wordt onder meer opgenomen dat het bestuur beoordeelt of een kandidaat geschikt is en mag meedingen.

Leden die het optreden van het bestuur tegen Wolswinkel wilden afkeuren, kregen de zaal niet mee. Driekwart stemde tegen. Datzelfde gold voor het voorstel Wolswinkel binnen te vragen en aan het woord te laten.

Esther Ouwehand benadrukte tijdens het congres dat het ondanks de interne problemen, nog steeds goed gaat met de partij. Op een volgend verkiezingscongres kunnen de leden haar op het schild hijsen, als zich geen tegenkandidaat aandient die meer in de smaak valt. Toen Ouwehand in de herfst Thieme opvolgde als fractievoorzitter aarzelde ze nog om zich al als lijsttrekker op te werpen. De partij duidde haar al wel als ‘partijleider’ aan.

Geen andere koers

Onder leiding van Thiemes jarenlange nummer 2 verlegt de Partij voor de Dieren niet plots de koers, herhaalde Ouwehand nog maar eens. ,,We hebben een heel duidelijke koers en dat is een winnende koers. Daar gaan we gewoon mee door.”

Dat een kwart van de leden op het congres zijn afkeuring uitsprak over het optreden van het partijbestuur tegen ex-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel, heeft Ouwehand niet laten schrikken. Het is nu eenmaal een lastige en onbevredigende kwestie, meent ze. Ouwehand en het bestuur gaan ook de komende tijd met ontevreden leden in gesprek. ,,De partij ontwikkelt zich mee met de groei die we doormaken”, zegt ze.

Volledig scherm Esther Ouwehand tijdens het congres van de Partij voor de Dieren. © ANP