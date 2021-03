De Commissie heeft daarmee groen licht voor haar één dag oude voorstel om een rem te zetten op de vaccinexport als het land van bestemming al verder is met vaccinatie dan het exporterende land. En als het land van bestemming zelf nauwelijks vaccins of grondstoffen daarvoor exporteert.

Europa wil als grootste producent zijn vaccins ruimhartig blijven delen met derde landen, maar niet ten koste van de eigen bevolking. Er moet dus wederkerigheid zijn, of zoals Commissievoorzitter Von der Leyen dat noemt: tweerichtingsverkeer.

Complexe aanvoer

Volgens premier Rutte is de productie van vaccins een ingewikkeld proces met zeer complexe aanvoerlijnen, die niet mogen worden doorkruist door exportverboden. Ook wil hij, net als EU-president Michel, de Europese economieën ‘open’ houden.

Op de achtergrond speelt mee dat geen enkele lidstaat de zeggenschap over zijn export graag uit handen geeft aan Brussel. De Commissie heeft begrip voor die zorg en beloofde uitgebreid overleg met de betrokken lidstaat als een exportverbod aan de orde zou zijn.

De discussie had plaats tegen de achtergrond van groeiende zorg over het snel toenemende aantal besmettingen in veel lidstaten. ,,Veel landen staan aan het begin van de derde golf”, aldus Von der Leyen.