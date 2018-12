EU-top: May is welkom, maar er wordt niet meer onderhandeld

De regeringsleiders van de EU komen vandaag en morgen voor de laatste keer dit jaar bij elkaar in Brussel. De Britse premier Theresa May is er ook bij, want het gaat natuurlijk weer over de brexit. ,,Maar laten we duidelijk zijn”, zeggen hoge diplomaten: ,,Er wordt niet meer onderhandeld.”

De leiders verwachten de geplaagde May aan het einde van de middag. De bedoeling is dat ze hen bijpraat over de stand van zaken in het Verenigd Koninkrijk. Het was overigens tot gisteravond niet eens zeker of ze wel zou komen. Het had zomaar zo kunnen zijn dat ze vandaag geen premier meer was geweest, maar ze overleefde een vertrouwensstemming binnen haar eigen partij.

Droef

,,Ik hoop dat het mijn land nooit overkomt’’, verzucht een Brusselse diplomaat. ,,Het is om droef van te worden.” En: ,,Het had nooit zo ver moeten komen.’’ Maar wie je het ook vraagt hier, iedereen geeft in niet mis te verstane bewoordingen te kennen dat de deur naar nóg meer onderhandelingen gesloten is. De Britten moet het doen met de deal die op tafel ligt.

,,Wat we wel kunnen doen, is duidelijk maken dat ook wij niet zitten te wachten op de backstop (het noodscenario voor Noord-Ierland)’’, zegt de diplomaat. ,,En ook wij willen een intieme relatie met de Britten als ze zijn vertrokken. Als het behulpzaam is om dat te zeggen, dan doen we dat. Maar we gaan niet meer onderhandelen.’’

Noodplan

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, schreef in zijn uitnodigingsbrief aan de leiders dat er vanavond ook gepraat gaat worden over de voorbereidingen op een no-deal-scenario. Dat kan werkelijkheid worden als de Britten het akkoord dat er nu ligt niet accepteren (dat is nog steeds een mogelijkheid), en dus zonder afspraken vertrekken uit de EU. Omdat er nog maar 106 dagen te gaan zijn tot 29 maart, de dag waarop de Britten de deur achter zich dicht doen, zijn veel landen al druk bezig met een noodplan.

Nederland, net als alle andere lidstaten met een kustlijn, is bijvoorbeeld druk bezig met het versterken van de douane. Ons kabinet heeft berekend dat er 900 mensen nodig zijn voor alle extra controletaken. Omdat het Verenigd Koninkrijk dan niet meer bij de EU zit, moet alles wat vanuit daar Nederland in komt gecontroleerd worden. Nu hoeft dat niet, omdat daar allerlei afspraken over zijn gemaakt.