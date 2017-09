Gemeenten in heel Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Brussel trekt daar 120 miljoen voor uit, 20 mille per aanvraag. De finale stemming over dit voorstel, vandaag in het Parlement, is volgens ingewijden een formaliteit.

Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient, aldus Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op de kop af een jaar geleden in zijn ‘State of the Union’, zijn jaarlijkse grote rede in het Europese Parlement. Hij houdt die morgen opnieuw.

Volgens CDA-telecom-woordvoerster Esther de Lange is het belangrijk dat Nederland als de kippen bij uitvoering van het voorstel is, want de pot is naar verwachting snel leeg. ,,Wij hebben de neiging nogal eens te wachten, maar wij hebben ook nog volop platteland en grensregio’s zonder goede dekking.”

De Lange vindt het Juncker-idee ‘een mooie middellange-termijnoplossing’, op weg naar een 5G Europa met één telecommarkt.

Gratis

Juncker wil dat het wifi-aanbod in alle opzichten gratis is, dus niet alleen kosteloos, maar ook zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verpatst. Hij denkt aan aansluiting van pleinen en parken, gemeente- en ziekenhuizen, bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen, buurthuizen en gemeenschapscentra, OV-wachtkamers en cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Toewijzing gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, rekening houdend met geografische spreiding (niet al het geld naar twee of drie landen) en met voorrang voor het platteland of andere gebieden waarvoor ontvolking dreigt.

Brussel financiert enkel de aanleg, de aanvragende gemeente draait op voor het in de lucht houden van de hotspots en – Juncker hecht aan brede toegankelijkheid – ondersteuning van digibeten.