Europarlement wil actie tegen marteling aan EU-buitengrenzen

Europa mag niet langer toestaan dat kinderen doodvriezen aan zijn buitengrenzen, vrouwen en kinderen in gammele bootjes terug de zee in worden geduwd naar Turkije of door de Libische kustwacht met Europees geld naar strafkampen worden afgevoerd. Een ruime meerderheid van het Europese Parlement wil dat Brussel daar nu snel en stevig tegen optreedt.

Geweldsmisbruik en andere mensenrechtenschendingen aan de Europese buitengrenzen komen steeds vaker voor, aldus het Parlement, al dan niet begaan door of met steun van Europese en nationale grenswachten. Eurocommissaris Ylva Johansson van Migratie heeft Kroatië, Griekenland en Roemenië onderzoeken gevraagd na beschuldigingen van zogeheten pushbacks aan hun buitengrenzen, maar volgens diverse Parlementsleden zijn ze al lang een gangbare praktijk in meer lidstaten.



,,Ook in Polen worden migranten geslagen, mishandeld, uitgehongerd, met gloeiende staven bewerkt en in de rivier gegooid”, aldus de Duitse Cornelia Ernst. ,,We hebben de vorige eeuw zelf tweemaal meegemaakt hoe het is om nergens heen te kunnen, maar wij laten nu miljoenen mensen in de steek.” Johansson veroordeelt de pushbacks, die volgens Europees en internationaal recht illegaal zijn, maar treedt er vooralsnog niet tegen op.

Vlucht naar Europa

Onder meer Sophie in ’t Veld (D66) en Tineke Strik (GroenLinks) drongen er vanavond op aan dat zij lidstaten die pushbacks toestaan of faciliteren zonder pardon voor de rechter sleept. Het Parlement stemt morgen over de bevriezing van een flink deel (90 miljoen of 12 procent) van de begroting van grensbewakingsdienst Frontex, die er door ngo’s gedocumenteerd (want met film) van wordt beschuldigd aan pushbacks mee te werken.



Vandaag trokken twee Nederlandse advocaten naar het Hof in Luxemburg, namens een Syrisch gezin dat met hulp van Frontex werd uitgezet naar Turkije zonder dat het de kans kreeg asiel te vragen in Griekenland. Een Pools Parlementslid vertelde over een groep Koerden met vier kinderen, die kort geleden bij een temperatuur van 5 graden een donker bos werden ingestuurd. Volgens nogal wat Parlementsleden zijn de pushbacks een systeem geworden om de vlucht naar Europa keihard in te dammen.

Felle kritiek

Johansson en ook de Sloveense buitenlandminister Anze Logar uitten felle kritiek op de Witrussische leider Loekashenko, die vluchtelingen als menselijk wapen inzet door ze per vliegtuig in Irak en Syrië op te halen, ze vanuit Minsk naar de Poolse, Letse of Litouwse grens over te brengen en dan te verhinderen dat ze nog terug kunnen. Maar volgens In ’t Veld en andere Parlementsleden krijgt Loekashenko die ruimte omdat de EU-lidstaten al jaren geen asielbesluiten nemen.



Aan het slot van het debat zei Johansson dat ook zij zich ‘grote zorgen’ maakt, ‘ik voel uw urgentie’. Maar de belofte dat zij nu al landen voor de rechter sleept, bleef uit.

