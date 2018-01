Europees Medicijnagentschap tijdelijk naar Sloterdijk

Volgens Bruins is met het Spark-gebouw een goede tijdelijke locatie gevonden. Het gebouw staat pal naast station Amsterdam Sloterdijk. Naast Bruins waren ook EMA-directeur Guido Rasi en locoburgemeester van Amsterdam, Udo Kock aanwezig bij de persconferentie om een toelichting te geven op de verhuisplannen.



Het nieuwe gebouw op de Zuidas moet in november 2019 klaar zijn en zal tussen de 250 en 300 miljoen euro gaan kosten. ,,Dit is de grootste uitdaging die het agentschap ooit heeft gehad. De goede infrastructuur van Nederland en voldoende huisvesting en scholen maken de overgang makkelijker", aldus Rasi, die erkent dat de 'tussenoplossing' niet ideaal is. ,,We we moeten weg zijn uit Londen vanwege Brexit eind maart 2019."



Door de langgerekte, dubbele verhuizing duurt het langer voor het EMA weer als vanouds kan werken. Sommige activiteiten zullen niet uit de verf komen zolang EMA in het Spark-gebouw huist, zegt Rasi. Voor sommige bijeenkomsten moeten ze naar elders uitwijken. Maar 'de kern van het werk kan doorgaan' en hoewel de omstandigheden soms minder comfortabel zullen zijn, is het 'wel werkbaar'.