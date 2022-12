Europees Parlement steunt Nederlandse kandidaat voor hoogste baan Frontex

Formeel moeten de fractievoorzitters in het parlement de voordracht nog overnemen, daarna is het aan de Raad van Bestuur van Frontex zelf. Daarin zijn alle 27 lidstaten en de Europese Commissie vertegenwoordigd. De beslissing wordt voor Kerst verwacht.

,,We hebben hem uiteindelijk beoordeeld op zijn verdiensten”, zegt de Roemeense Europarlementariër Dragos Tudorache . ,,Net als dat wij hopen dat de Nederlandse regering ons in de Schengenkwestie op onze verdiensten beoordeelt, hetgeen gelukkig lijkt te gebeuren.” Nederland hief vorige week de blokkade op tegen toetreding van Roemenië tot de zone waarbinnen burgers vrijwel zonder grenscontroles kunnen reizen.

Nederlandse blokkade

Toetreding van Bulgarije stuit nog wel op een Nederlandse blokkade en de Bulgaarse parlementariër Elena Yoncheva heeft daarom de Letse kandidaat gesteund. ,,Hoewel ik nooit heb getwijfeld aan de kwaliteiten van de heer Leijtens, is het moeilijk te begrijpen hoe zo’n hoge ambtenaar in Nederland zijn minister-president blijkbaar niet uitlegt wat gedeelde verantwoordelijkheid is bij het beheer van de Schengen-buitengrenzen. Of zijn professionele mening wordt door de eigen regering niet op waarde geschat.”